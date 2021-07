Stakingen in metaalsector vanaf nu landelijk

De stakingen in de metaalsector vinden met ingang van donderdag landelijk plaats. De vakbonden voeren al maanden actie in de branche, maar tot nu toe was voor de stakingen telkens een bepaalde regio aan de beurt. Nu roepen FNV en CNV voor het eerst metaalwerkers verspreid over het hele land op om tegelijk het werk neer te leggen.

De voorbije periode hebben al duizenden medewerkers gestaakt bij bedrijven als IHC, Damen, ThyssenKrupp, Fokker, DAF, VDL, ASML, Stork, Siemens en Scania. Het is de bedoeling dat er bij deze ondernemingen donderdag of ergens komende dagen opnieuw actie wordt gevoerd.

‘Blijkbaar is dat de enige manier om een eerlijke en moderne cao voor elkaar te krijgen. Al meer dan een half jaar krijgen medewerkers nul op rekest als ze vragen om een eerlijk loon, een betere werk-privébalans en afspraken over eerder stoppen met werken’, zegt FNV-bestuurder Jacqie van Stigt.

De cao in de metaalsector is een van de grootste van Nederland. Onder de zogeheten metalektro-cao vallen zo’n 160.000 werknemers. In de branche is de afgelopen jaren vaker langdurig gestaakt. Volgens de bonden leverde lang volhouden uiteindelijk altijd resultaat op, vandaar dat ze hun strijd nu weer net zo lang willen voortzetten totdat de werkgevers met een verbeterd voorstel over de brug komen.

Hoeveel medewerkers er aan de acties zullen meedoen, durven de bonden nog niet te zeggen. Maar volgens werkgeversorganisatie FME zijn stakingen nooit fijn voor bedrijven. De werkgevers noemden de door de bonden gestelde looneisen eerder ‘onhaalbaar en onverantwoord’. FME vindt dat er ook rekening moet worden gehouden met de coronacrisis en het herstelvermogen van bedrijven.