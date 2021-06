Twee dode kinderen onder puin ingestorte flat Florida gehaald

Onder het puin van een ingestorte appartementencomplex in Florida zijn de lichamen van twee kinderen gevonden, dat maakte de burgemeester van Miami-Dade woensdag bekend. Het dodental van de ingestorte flat is daarmee opgelopen naar achttien.

Eerder op de dag liet burgemeester Daniella Levine Cava weten dat er nog zeker 145 mensen worden vermist. Het is niet bekend of zij in het pand in Surfside aanwezig waren toen het vorige week instortte. Vooralsnog is niemand levend onder het puin gehaald.

De Amerikaanse regering gaat een onderzoek uitvoeren hoe de flat ineen heeft kunnen storten, melden bronnen aan persbureau Reuters. De oorzaak van de instorting van het Champlain Towers South-complex is nog niet duidelijk. Wel waarschuwde een ingenieur drie jaar geleden al voor grote structurele schade aan het gebouw van twaalf verdiepingen. De vereniging van eigenaren waarschuwde in april dat de schade in de parkeergarage erger was geworden en maakte ook melding van schade aan het dak. Er zouden binnenkort werkzaamheden beginnen aan het complex van veertig jaar oud.

President Joe Biden bezoekt de rampplek donderdag met zijn vrouw Jill. ‘Het is een onvoorstelbaar moeilijke tijd voor de families die deze tragedie te verduren hebben’, zei Biden eerder.