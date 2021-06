45 mensen overleden door hittegolf in Amerikaanse staat Oregon

De hittegolf die de Noord-Amerikaanse westkust teistert heeft in Multnomah County in de Amerikaanse staat Oregon sinds vrijdag aan 45 mensen het leven gekost. De lokale autoriteiten noemen dat een ongewone toename van het aantal sterfgevallen in de regio. De personen zijn overleden aan de gevolgen van oververhitting.

In de Amerikaanse en Canadese staten langs de westkust was het de afgelopen dagen extreem heet. In Portland, de grootste stad van Oregon, steeg het kwik maandag tot 46,1 graden. Het plaatsje Lytton, ongeveer 200 kilometer ten noorden van het Canadese Vancouver, spande dinsdag met 49,5 graden de kroon. Dat is de hoogste temperatuur ooit in Canada gemeten. In de regio Vancouver zijn meer dan honderd mensen overleden door de hitte, het gaat hierbij vooral om ouderen.

Dankzij een zeebries vanaf de Stille Oceaan wordt het iets koeler. Er worden temperaturen van rond de 32 graden verwacht voor de rest van de week, nog steeds warm voor de tijd van het jaar, maar niet meer zo extreem heet.

Experts stellen dat de hittegolven niet direct aan klimaatverandering zijn toe te schrijven. Wel ligt het voor de hand dat de wereldwijd stijgende temperaturen de komende tijd tot een toename van ongebruikelijke weerpatronen zullen leiden.