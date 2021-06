Politie Rotterdam zet lachgasverbod kracht bij: actief handhaven

De Rotterdamse politie gaat een lachgasverbod in de stad vanaf donderdag actief handhaven. Gebruikers van lachgas riskeren er een bekeuring van 100 euro. ‘In Rotterdam wordt enorm veel overlast ervaren door het gebruik van lachgas’, schrijft het politiekorps in een bericht op Facebook.

De gemeente Rotterdam voerde eind maart in grote delen van de stad het verbod op het gebruik van lachgas op straat al in. De afgelopen maanden werd er door de politie slechts gewaarschuwd, vanaf nu gaan agenten ‘actief en repressief handhaven’ op het gebruik van lachgas.

Een landelijk lachgasverbod laat nog op zich wachten, nadat het in april van dit jaar werd uitgesteld door justitieminister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Het zal naar verwachting nog zeker tot het voorjaar van 2022 duren voordat recreatief gebruik van lachgas wordt ondergebracht in de Opiumwet, omdat de handhaving te veel kost. Een landelijk verbod zal vermoedelijk zoveel extra druk opleveren voor met name de politie dat er meer geld voor nodig is.

Verschillende Nederlandse steden hebben het gebruik of de verkoop van lachgas inmiddels al verboden. Zo stemde de Amsterdamse gemeenteraad eind april in met een verbod op de verkoop van lachgas. Initiatiefnemers PvdA en ChristenUnie vonden dat dit ‘gif’ niet langer verkocht mag worden in de hoofdstad. De Rotterdamse politie schrijft in het Facebookbericht dat ‘het geluid van de gasfles’ overlast veroorzaakt. Daarnaast ondervinden buurtbewoners overlast door ‘het achterlaten van lachgaspatronen en ballonnen en het veranderen van het gedrag’ van de gebruikers van lachgas.