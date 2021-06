In navolging van Bezos wil ook Branson de ruimte in

Na Jeff Bezos wil nu ook Richard Branson de ruimte in. De eigenaar van het Virgin-imperium staat klaar voor een vlucht met ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic, liet hij weten. ‘Ik ben getraind en gezond. Als de technici zeggen dat ik mee kan, ben ik er klaar voor.’ Er gaan geruchten dat Branson al dit weekeinde, als in de Verenigde Staten Onafhankelijkheidsdag wordt gevierd, de ruimte in gaat.