Website voor afspraak gratis coronatest voor vakantie bereikbaar

‘De komende dagen zullen er steeds meer testaanbieders zijn aangesloten op het systeem. Dat betekent dat een reiziger op steeds meer plekken een test kan laten afnemen’, aldus demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

De website testenvoorjereis.nl had de hele dag al in de lucht moeten zijn, maar er waren problemen. Het was volgens de minister ‘een grote uitdaging’ om in zeer korte tijd de juiste testaanbieders te contracteren. De techniek die erbij komt kijken, was ook lastig om rond te krijgen.

Vakantiegangers konden eerder op de dag alleen telefonisch een afspraak maken met de GGD voor een gratis test. De GGD meldde woensdag dat het erg druk was op het speciale telefoonnummer daarvoor, 0800-5005.