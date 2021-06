67 miljoen euro tegen verzilting na komst zeesluis IJmuiden

De nieuwe zeesluis wordt de grootste ter wereld. Daardoor komt per schutting circa twee keer zoveel zoutwater het Noordzeekanaalgebied binnen ten opzichte van de huidige Noordersluis, aldus de bewindsvrouw. Verzilting is slecht voor de landbouw en drinkwater.

Om de verzilting tegen te gaan komt er een damwand voor het gemaal van IJmuiden met een opening aan de onderkant. Zo wordt zoutwater dat via de sluis binnenkomt aan het Noordzeekanaal onttrokken. De methode werkt goed, maar is nog nooit op deze schaal toegepast, aldus Van Nieuwenhuizen.

De extra investering is volgens haar nodig, omdat ‘het project complexer (groter en dieper) is dan werd voorzien, er meer tijd nodig is voor de uitvoering en er extra beheersmaatregelen getroffen moeten worden’. Eind 2024 moet het werk bij het gemaal klaar zijn.

De nieuwe zeesluis wordt echter begin volgend jaar al in gebruik genomen. Tot de damwand bij het gemaal klaar is, worden tijdelijke maatregelen genomen om het zoutgehalte niet te laten stijgen. Zo zal de Noordersluis langer worden gebruikt.