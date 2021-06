Myanmar waarschuwt internationale media voor gebruik term junta

De militaire regering in Myanmar dreigt juridische stappen te nemen tegen buitenlandse persbureaus die het bewind een junta noemen en over een staatsgreep spreken. Het leger zette op 1 februari de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi af en heerst sindsdien in het Aziatische land.

Het door het leger gecontroleerde ministerie van Informatie schrijft in de staatskrant Global New Light of Myanmar dat er buitenlandse persbureaus zijn gewaarschuwd omdat ze bij hun berichtgeving over Myanmar schrijven over een militaire raad, militaire junta of junta. De nieuwsorganisaties zijn daarnaast opgeroepen geen nepnieuws te citeren en valse informatie te verspreiden.

Het leger zegt zelf de regering te hebben afgezet omdat de regeringspartij massaal fraude zou hebben gepleegd bij de verkiezingen van vorig jaar, de tweede vrije verkiezingen in decennia. De partij van Suu Kyi behaalde toen een nog grotere verkiezingswinst dan in 2015. Daardoor verloor het leger, dat daarvoor decennialang het land bestuurde, opnieuw een deel van zijn macht in de politiek.

De beschuldigingen van verkiezingsfraude zijn tot heden niet bewezen. Volgens de nationale kiescommissie en internationale waarnemers was geen sprake geen misstanden. Veel landen hebben de actie van het leger veroordeeld en militaire kopstukken sancties opgelegd.