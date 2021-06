Rechter schrapt veroordeling Bill Cosby

Bill Cosby mag zijn cel verlaten. Het hooggerechtshof in Pennsylvania heeft zijn veroordeling voor seksueel misbruik geschrapt omdat het proces oneerlijk is geweest. De 83-jarige Amerikaanse komiek kreeg in 2018 een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd.

Cosby was in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Een lagere rechtbank achtte hem drie jaar geleden schuldig aan het misbruiken en drogeren van Andrea Constand in 2004. Zij was een van de tientallen vrouwen die de The Cosby Show-acteur had beschuldigd van seksueel misbruik.

De advocaten van Cosby claimden dat het proces niet eerlijk was, omdat gebruik werd gemaakt van een verklaring die de acteur ooit aflegde in een civiele rechtszaak. Hij dacht dat die verklaring nooit tegen hem kon zou worden gebruikt in een strafzaak, maar dat gebeurde uiteindelijk toch.