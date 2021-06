Schouten: nog geen vragen Brussel over misleiding rond pulsvissen

Landbouwminister Carola Schouten heeft van de Europese Commissie nog geen vragen gekregen over mogelijke misleiding door ambtenaren van haar ministerie over de pulsvisserij. ‘Maar als ze komen zullen we die verantwoorden’, zegt zij in een debat in de Tweede Kamer. ‘Daar lopen wij echt niet voor weg.’

De NOS meldde woensdag dat Nederlandse ambtenaren bewust informatie hebben verzwegen voor de Europese Commissie en hebben gesjoemeld met berekeningen. Daardoor konden meer vissersboten gebruik maken van pulsvissen. Bij die methode worden vissen uit de zeebodem opgejaagd met kleine stroomstootjes, waarna ze makkelijker te vangen zijn.

Pulsvissen werd de afgelopen jaren toegestaan, maar alleen in beperkte mate en voor wetenschappelijk onderzoek. Maximaal 5 procent van de vissersvloot mocht van de Europese Commissie gebruik maken van deze techniek, maar dat werd opgerekt tot een kwart. Uiteindelijk besloot Brussel het pulsvissen helemaal te verbieden.

Gesjoemel

Schouten wil niet spreken van gesjoemel door mensen op haar departement. ‘Maar er is wel creatief gezocht naar oplossingen. Dat hebben wij ook erkend, en gezegd dat dat er nou niet aan heeft bijgedragen dat het draagvlak in Europa toenam voor de pulskortechniek.’

‘We denken als Nederland vaak dat we het beste jongetje van de klas zijn’, zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. ‘Maar als het gaat om landbouw, natuur en visserij, is eerder een vergelijking met Griekenland gepast.’ Hij merkt op dat het vertrouwen van Europa in Nederland hierdoor een flinke deuk oploopt.

Bewust voorgelogen

‘De Europese Commissie is bewust voorgelogen om op korte termijn een paar extra vergunningen te ritselen’, zegt PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. ‘Dat is zeer, zeer ernstig’. Hij noemt het oprekken van de regels een ‘structureel euvel’ op het ministerie, en wijst daarbij op problemen rond onder meer stikstof en het mestoverschot.

Volgens Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren is Brussel ‘gewoon belazerd’, en is ook de Nederlandse visserijsector daarvan uiteindelijk de dupe geworden. ‘De boodschap aan vissers was: we hebben het gefikst, ga maar door met pulsvisserij, investeer maar.’ Terwijl ook het ministerie volgens hem de risico’s kende.