Organisator van Hongkongse Tiananmen-herdenking aangeklaagd

Een van de organisatoren van de Hongkongse herdenking van het Tiananmen-protest is aangeklaagd omdat ze anderen zou hebben aangezet tot deelname aan een illegale bijeenkomst. De politie gaf begin deze maand geen toestemming voor de jaarlijkse wake op 4 juni voor de slachtoffers van het bloedbad in Peking.

Medeorganisator Chow Hang-tung riep Hongkongers in aanloop naar de verboden herdenking op een kaars aan te steken. Niet op de vaste herdenkingslocatie, maar ‘waar dan ook’. De 37-jarige vrouw werd twee dagen na haar arrestatie op borgtocht vrijgelaten, maar werd woensdag opnieuw opgepakt.

De wake was voor het tweede jaar op rij niet toegestaan. De politie noemde de coronapandemie als aanleiding, maar critici wijzen op de toegenomen invloed vanuit Peking. In tegenstelling tot het Chinese vasteland is het in de semi-autonome regio wel toegestaan om de slachtoffers van het Tiananmen-protest op 4 juni 1989 te herdenken. Mogelijk duizenden demonstranten werden gedood door het Chinese leger.

Protestmars

Chow is volgens een politiemedewerker ook opgepakt omdat ze mensen zou hebben opgeroepen mee te doen aan een verboden bijeenkomst op 1 juli. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. De politie maakte begin deze week bekend net als vorig jaar geen toestemming te verlenen voor de jaarlijkse protestmars van 1 juli. De pandemie werd ook hiervoor als reden genoemd.

In Hongkong wordt elk jaar op 1 juli, de dag waarop de voormalige kroonkolonie van de Britten in 1997 weer onderdeel werd van China, een protestmars gehouden voor uiteenlopende onderwerpen. Lokale media melden dat er 10.000 agenten worden ingezet tegen bijeenkomsten die in strijd zijn met de coronamaatregelen. Ook op de dag van Tiananmen-herdenking waren duizenden extra agenten in de metropool actief.