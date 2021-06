GGD’en verwachten geen problemen met vaccineren jongeren

‘We waren dit al aan het afwachten en hebben ons hier dan ook op voorbereid’, zegt de zegsvrouw, doelend op het besluit van de overheid woensdag om ook jongeren te laten vaccineren. ‘Er is dan ook voldoende capaciteit om alle jongeren die geprikt willen worden, op tijd te prikken.’

Volgens de woordvoerder vroeg De Jonge de GGD’en in april om zich erop voor te bereiden 2 miljoen prikken per week te kunnen zetten. ‘Tot dusver is dat nog niet nodig geweest, gezien vaccins vaak niet geleverd werden. Maar dat neemt niet weg dat we er nu wel klaar voor zijn.’