Petitie tegen minder zendtijd Kassa en Radar overhandigd aan NPO

Een petitie tegen inperking van de zendtijd van Kassa en Radar is meer dan 125.000 keer ondertekend. De actie is ruim een maand geleden gestart door Peter Kunnen, een betrokken televisiekijker. Hij heeft dinsdag de petitie overhandigd in Hilversum aan de NPO-bazen Frans Klein en Remco van Westerloo, meldt omroep BNNVARA.

In mei werd bekend dat de NPO de twee goed bekeken consumentenprogramma's van BNNVARA en AVROTROS minder wil gaan uitzenden. Het aantal afleveringen van de twee programma's zou bijna worden gehalveerd. Het totale aanbod aan consumentenjournalistiek op NPO 1 gaat daarmee volgens BNNVARA van 1,5 uur naar 45 minuten per week. De NPO stelde te willen kijken of beide programma's voordeel kunnen halen uit een bundeling van krachten.

Het besluit leidde tot afkeuring, zowel bij de kijkers als bij de omroepen. "In een tijd waarin de stem van de burger zo vaak niet gehoord wordt door instanties en bedrijven vinden wij het onbegrijpelijk dat de NPO consumentenjournalistiek wil halveren", stelden de omroepen BNNVARA en AVROTROS. "Met deze plannen laat de NPO opnieuw zien geen oog te hebben voor de behoefte van de samenleving en de kerntaken van de publieke omroep."

Bij de overhandiging van de petitie lieten de NPO-bazen zich ook kort uit over de afkeuring van de kijkers en de omroepen. Zo noemde Klein het vinden van een passende programmering in 2022 "een puzzel". Zendercoördinator Van Westerloo geeft aan nu "constructief in gesprek te zijn" met beide redacties om een goede invulling te geven aan Kassa en Radar.