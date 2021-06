Knot (DNB) en Hasekamp (CBP) schuiven aan bij formatiegesprek

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en Centraal Planbureau-directeur Pieter Hasekamp zijn aangeschoven bij de gesprekken over de kabinetsformatie. Ze praatten met de formerende partijen VVD en D66 over de "stand van de economie" en de begrotingsruimte voor de komende jaren.

Verder wilden de economen weinig details kwijt na afloop van hun gesprek. Ze spraken op het Binnenhof met VVD-leider Mark Rutte en Sigrid Kaag, leider van D66. Informateur Mariëtte Hamer was ook aanwezig. Rutte en Kaag werken samen aan een "document op hoofdlijnen" om de kabinetsformatie in beweging te krijgen. De bedoeling is dat andere partijen daarbij aansluiten en ze op een gegeven moment tot een coalitie komen.

De formatie speelde zich de afgelopen week vooral achter de schermen af.