657 nieuwe coronabesmettingen, opnieuw geen sterfgevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt woensdag geen nieuwe sterfgevallen. Het is de derde keer in vijf dagen dat er geen sterfgevallen zijn geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat er op die dagen niemand overleed, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is doorgegeven.

In Amsterdam kregen afgelopen etmaal 51 mensen te horen dat ze een coronabesmetting hebben opgelopen. In Rotterdam waren dat er 42, in Den Haag 22 en in Groningen 16. In zowel Utrecht als Goes waren het er 15. In 156 gemeenten kreeg niemand een positieve testuitslag.