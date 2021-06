Banengroei bedrijfsleven VS sterker dan verwacht

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in juni harder gegroeid dan verwacht, al viel die wel wat minder sterk uit dan in mei. Volgens loonstrookverwerker ADP kwamen er afgelopen maand 692.000 nieuwe banen bij in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Economen hadden in doorsnee op 600.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend.