Jack de Vries gaat lobbyen voor vastgoedwereld

Dergelijke vastgoedpartijen worden ook wel eens weggezet als huisjesmelkers. Maar in een interview met Het Financieele Dagblad probeert De Vries dat beeld meteen te kantelen. ‘Ik ben ook niet voor huisjesmelkers, die misbruik maken van de overspannen markt. Maar laat een aantal rotte appels niet het beeld van de rest van de markt vertroebelen’, zegt hij tegen de krant.

Volgens De Vries is de achterban van Vastgoed Belang erg belangrijk voor het oplossen van het woningtekort in Nederland. Naast de woningbouw ziet hij ook een grote uitdaging op het gebied van winkels. De opkomst van online shoppen raakt immers ook de winkelvastgoedsector.

Het voorzitterschap is een nevenfunctie voor De Vries, die sinds 2011 een baan heeft bij communicatieadviesbureau Hill+Knowlton Strategies. Van 2007 tot 2010 was hij staatssecretaris van Defensie in het vierde kabinet-Balkenende. Eerder was hij onder meer hoofd voorlichting van de CDA-fractie en politiek adviseur van minister-president Jan Peter Balkenende.