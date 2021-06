Alle jongeren vanaf 12 jaar kunnen coronavaccin krijgen

Gezonde jongeren van 12 tot 17 jaar oud kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Dat heeft het kabinet besloten na een positief besluit van de Gezondheidsraad, maakte demissionair zorgminister Hugo de Jonge woensdag bekend. Ze kunnen zich melden voor een prik van BioNTech/Pfizer, dat is goedgekeurd voor het gebruik bij jongeren.

De Jonge sprak eerder de hoop uit dat jongeren zich zouden kunnen laten vaccineren, vooral ook omdat het voor de rest van de samenleving meer bescherming biedt tegen een eventuele nieuwe coronagolf na de zomer. Hij vond het wel belangrijk dat ook de Gezondheidsraad daar een voorstander van zou zijn. Dat positieve advies kwam dinsdag. Jongeren kunnen zelf ziek worden van het virus, maar hebben er ook indirect last van, zo is de redenering. Zij hebben veel last van de coronamaatregelen.

De oudste jongeren (geboortejaar 2004) kunnen vanaf vrijdag 10.00 uur een afspraak maken. Daarna wordt per dag gekeken of er een nieuw geboortejaar uitgenodigd kan worden. Tieners van 12 tot 16 moeten met hun ouders overleggen of ze geprikt willen worden, 16-plussers nemen zelf een besluit.

Kinderen van 12 jaar en ouder met een kwetsbare gezondheid of mensen met een kwetsbare gezondheid in hun omgeving, kwamen al in aanmerking voor een vaccin.