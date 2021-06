China viert honderdste verjaardag Communistische Partij

China maakt zich op voor de honderdste verjaardag van de regerende Communistische Partij (CCP). President Xi Jinping houdt donderdag een toespraak op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. Staatsmedia hebben weinig prijsgegeven over het programma, maar er wordt gerekend op een luchtdefilé met militaire toestellen.

Het lijkt de partij van Xi (68) in het jubileumjaar nog voor de wind te gaan. Er kwamen in 2020 2,43 miljoen nieuwe leden bij, het hoogste aantal sinds hij in 2013 president werd. In totaal zijn 95 miljoen van de bijna 1,4 miljard Chinezen lid van de Communistische Partij.

Xi koos na zijn aantreden voor een snoeiharde aanpak van corruptie binnen de partij. Hij groeide uit tot de machtigste CCP-leider sinds Mao Zedong. Het parlement gaf in 2018 groen licht voor de afschaffing van het maximale aantal ambtstermijnen van de president. Dat betekent dat hij mogelijk tot zijn dood zal aanblijven.

Internationale kritiek

China kon de afgelopen decennia ook uitgroeien tot economische grootmacht. Het land ging een steeds zelfbewustere koers varen en dat zorgt internationaal voor bezorgdheid. Peking botst regelmatig met westerse mogendheden en buurlanden over uiteenlopende onderwerpen.

Zo klonk er de afgelopen jaren internationale kritiek op het Chinese optreden in de Zuid-Chinese Zee, de druk die Peking uitoefent op Taiwan en het vermeende gebrek aan transparantie rond de corona-uitbraak in Wuhan. Ook wordt China verweten de Oeigoeren-minderheid te onderdrukken. De Tweede Kamer in Nederland sprak over genocide.

Vergrijzende bevolking

Ook ligt gevoelig dat de prodemocratische oppositie in het semi-autonome Hongkong feitelijk is geneutraliseerd. In die metropool woont bestuurder John Lee donderdag een vlaggenceremonie bij. Dan wordt gevierd dat het 24 jaar geleden is dat het Verenigd Koninkrijk het welvarende gebied overdroeg aan China. Zijn politieke baas Carrie Lam gaat naar Peking vanwege het jubileum van de CCP.

Xi maakt zich mogelijk meer zorgen over binnenlandse ontwikkelingen dan internationale kritiek. Geen enkel land telt meer inwoners dan China, maar de bevolkingsgroei blijft de afgelopen jaren stagneren. Ook kampt het land met een vergrijzende bevolking en dat heeft economische consequenties.

De autoriteiten proberen het tij te keren en schrapten in 2016 de eenkindpolitiek uit de jaren 70, die juist was bedoeld om de bevolkingsgroei af te remmen. Inmiddels mogen gezinnen maximaal drie kinderen krijgen. Toch houden experts rekening met een bevolkingskrimp in de nabije toekomst.