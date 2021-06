Keukenspecialist De Mandemakers Groep doelwit van cyberaanval

Keukenspecialist De Mandemakers Groep uit Waalwijk, het bedrijf achter merken als Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent, is doelwit geworden van hackers. Door ICT-problemen als gevolg van een cyberaanval is het keukenbedrijf niet of nauwelijks bereikbaar, zo laat Mandemakers weten. Het keukenbedrijf zegt hard aan een oplossing te werken en verontschuldigt zich tegenover klanten voor het ongemak.

Zowel de winkels als het hoofdkantoor van Mandemakers in Waalwijk zijn telefonisch niet bereikbaar. Het bedrijf heeft meer dan tweehonderd filialen in Nederland. Die zijn nog wel open. Wel zouden al veel medewerkers naar huis zijn gestuurd, omdat ze niet in de systemen konden en daarmee werken onmogelijk is.

Volgens lokale media in Brabant is het bedrijf doelwit van zogeheten ransomware. Criminelen sluiten daarbij de interne computersystemen af. Er wordt pas weer toegang verleend als er losgeld is betaald. Mandemakers zou binnen twee dagen een bedrag in bitcoins over moeten maken om de systemen weer vrij te krijgen. Vaak willen hackers geld digitale valuta overgemaakt krijgen, omdat die moeilijk te traceren zijn.