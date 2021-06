Aantal coronadoden Rusland loopt nog verder op

Russische gezondheidsautoriteiten hebben woensdag opnieuw een recordaantal van 669 overlijdens binnen 24 uur gemeld door toedoen van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dinsdag bezweken op één dag 652 Russen aan de ziekte, waarmee ook al een triest record werd gevestigd sinds de uitbraak van het virus. De hausse wordt toegeschreven aan de besmettelijke Delta-variant en de lage vaccinatiegraad in Rusland.

De situatie is zo zorgelijk dat de Russische president Vladimir Poetin zich naar verwachting later op de woensdag via een tv-uitzending tot het volk zal richten.

De gezondheidsautoriteiten lieten verder weten dat de laatste 24 uur er 21.042 nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld, waardoor het aantal gevallen sinds het begin van de pandemie in Rusland is opgelopen tot 5.514.599.

Dinsdag liet het Kremlin weten dat het niet zal lukken om voor de herfst 60 procent van de bevolking in te enten tegen het virus. Een hoge vaccinatiegraad is nodig om het virus en de gevolgen daarvan in te dammen.