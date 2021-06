Ministerie: signalen misleiding pulsvisserij onvoldoende opgepakt

Signalen over mogelijke misleiding door ambtenaren over pulsvisserij zijn ‘onvoldoende opgepakt’, laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw weten naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Maar volgens hem speelde dit voordat Carola Schouten minister werd en treft haar geen blaam in deze zaak. Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) zorgde er in 2011 als verantwoordelijke bewindspersoon voor dat meer vissers mochten pulsvissen.