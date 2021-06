‘Duizenden EU-burgers in het VK dreigen illegalen te worden’

EU-burgers die niet tijdig een verblijfsstatus aanvragen, kunnen in problemen raken als ze werk zoeken, woonruimte willen huren of naar het ziekenhuis gaan voor een behandeling. De oppositie heeft opgeroepen de deadline te verzetten, maar daar wil de regering niets van weten.

De autoriteiten hebben tot dusver 5,6 miljoen aanmeldingen ontvangen van EU-burgers. Zo’n 400.000 van die aanvragen moeten nog worden verwerkt, schrijft de BBC. Ministers hebben beloofd dat de rechten van mensen die zich tijdig aanmelden tijdens de wachtperiode worden beschermd.

Grote groep kinderen

Experts denken volgens de BBC dat er tien- of zelfs honderdduizenden EU-burgers vanaf donderdag geen geldige verblijfsstatus meer hebben. Het gaat waarschijnlijk onder meer om een grote groep kinderen, waarvan de ouders niet beseffen dat ook zij aangemeld moeten worden.

Europeanen klagen in de media dat ze worstelen met het aanmeldingsproces. Sky News schrijft dat sommige EU-burgers dat als zo stressvol ervaren dat ze er suïcidale neigingen van krijgen.

Een man uit Hongarije vertelde op de radio dat er problemen ontstonden doordat het identiteitsbewijs van zijn vrouw was verlopen. ‘Met mijn kinderen was het probleem dat ze helemaal geen legitimatiebewijs hebben’, vertelde hij. ‘Ze sturen me nu een formulier van 39 pagina’s dat we met de post moeten terugsturen.’