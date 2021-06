Vissers: geen partij in overleg ministerie en EC rond pulsvissen

Nederlandse vissersorganisaties zijn geen partij geweest in het overleg tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Europese Commissie over de pulsvisserij. Dat zeggen VisNed en de Nederlandse Vissersbond in een reactie op het NOS-bericht dat ambtenaren op het ministerie van LNV bewust informatie verzwegen voor de top van de commissie en hebben gesjoemeld met rekensommen om zo veel mogelijk vissers te laten pulsvissen. De NOS baseert zich op stukken die zij kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).