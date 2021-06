Hevig onweer in deel Duitsland leidt tot chaos

Hevig onweer en zware regenval hebben in het westen en zuiden van de Bondsrepubliek dinsdagavond veel problemen veroorzaakt. Ondergelopen straten, kelders en tunnels leidden tot een massaal beroep op de hulpdiensten, die ook voor omgewaaide bomen en uitgevallen stroom in actie moesten komen.

De Duitse weerdienst verwacht dat de overlast de komende uren zal verminderen, maar sluit niet uit dat in de loop van de woensdag het weer in het oosten en noordoosten opnieuw tot overlast zal leiden.

Alleen al in Frankfurt moesten de hulpdiensten dinsdagavond meer dan zeshonderd keer in actie komen, nadat op sommige plaatsen tot 45 liter neerslag per vierkante meter was gevallen. Het openbaar vervoer kwam in grote delen van de stad tot stilstand door de regenval, waardoor onder meer putdeksels omhoog werden gedrukt en tunnels niet meer begaanbaar waren door het vele water.

Stroomuitval

Ook in het Beierse Landshut werden de nooddiensten overspoeld met telefoontjes over veel ontwortelde bomen en auto’s die door de straten dreven. Het onweer trok over Landshut aan het begin van het beladen EK-duel tussen Engeland en Duitsland, wat ook stroomuitval en beschadiging van olietanks tot gevolg had. ‘Dit was een onweer dat maar eens in de vijf of tien jaar voorkomt’, zei Mirko Olzem van de lokale veiligheidsdiensten.

Ook in Bochum en Krefeld (Noordrijn-Westfalen) werd veel schade en overlast gemeld. Daar kregen de hulpdiensten duizenden meldingen, onder meer van gestrande automobilisten die door het water niet meer op eigen kracht uit hun voertuig konden komen.