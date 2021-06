Ook weer op vakantie naar Denemarken en Zweden

Omdat de coronacijfers in Spanje nog niet goed genoeg zijn, blijft daar nog het oranje reisadvies gelden: alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Daarbij is volgens het ministerie niet alleen het aantal besmettingen van belang, maar ook het percentage van de tests dat positief is en het aantal reizigers dat corona uit Spanje meeneemt naar Nederland. Ook de regio Groot-Lissabon in Portugal heeft een oranje reisadvies. Voor de rest van Portugal geldt kleurcode geel. De situatie daar wordt nauwlettend gemonitord door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vanaf 1 juli wordt het zogenoemde Digitaal Corona Certificaat ingevoerd. Het certificaat bewijst of iemand gevaccineerd is, een negatief testresultaat heeft of hersteld is van corona. Ondanks de toekomstige beschikbaarheid van certificaten, kunnen landen nog steeds extra of andere inreisregels hanteren, aldus het ministerie. Bijvoorbeeld omdat de coronasituatie een land van vertrek nog niet goed genoeg onder controle is. Op de website wijsopreis.nl kunnen reizigers nagaan wat ze moeten regelen.