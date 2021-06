GrandVision in belangstelling op Damrak na doorgaan overname

Beleggers kijken ook uit naar het inflatiecijfer van de eurozone over juni. In mei liep de inflatie in het eurogebied al op tot 2 procent. De stijging van het algemene prijspeil ligt daarmee iets boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van bijna 2 procent. Ook wordt gewacht op het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP. Dat rapport vormt een belangrijke indicator voor het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de laatste dag van juni. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent in de min.

Chiptekorten

Op macro-economisch vlak bleek dat de industrie in China in juni opnieuw te maken heeft gehad met chiptekorten, vooral bij de autoproductie. Ook waren er tekorten aan grondstoffen met daardoor hoge prijzen voor materialen. Mede daardoor zwakte de groei in de omvangrijke industrie van de tweede economie van de wereld de afgelopen maand verder af. Ook in de Chinese dienstensector vertraagde de groei.

Het aandeel Shell zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Citi schroefden hun aanbeveling voor het olie- en gasconcern op van verkopen naar neutraal. Analisten van ING zijn daarnaast het volgen van snellaadbedrijf Fastned begonnen met een houden-advies.

De euro was 1,1896 dollar waard, tegen 1,1906 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 73,42 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 75,11 dollar per vat.