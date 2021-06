Industrie China worstelt met chiptekort en hoge grondstofprijzen

De industrie in China heeft in juni opnieuw te maken gehad met chiptekorten, vooral bij de autoproductie. Ook waren er tekorten aan grondstoffen met daardoor hoge prijzen voor materialen. Mede daardoor zwakte de groei in de omvangrijke industrie van de tweede economie van de wereld de afgelopen maand verder af.

De inkoopmanagersindex van de Chinese overheid, die de industriële bedrijvigheid meet, zakte naar een stand van 50,9 van 51 in mei. Het is de derde maand op rij dat die graadmeter omlaag gaat. Een stand van 50 of meer wijst daarbij op groei, daaronder op krimp.

Het Chinese statistiekbureau zei dat de industrie ook te kampen had met stroomtekorten en een gebrek aan steenkool. De Chinese overheid heeft maatregelen genomen om de hoge grondstofprijzen aan te pakken door strategische reserves vrij te geven aan de industrie. Daardoor zwakten de grondstofprijzen wel af. Verder had China ook nog te maken met een uitbraak van het coronavirus in een belangrijke zeehaven in de zuidelijke industrieprovincie Guangdong, waardoor de export werd ontregeld.

Er kwamen ook cijfers over de Chinese dienstensector. Die groeide in juni ook minder sterk dan een maand eerder, vanwege lokale uitbraken van het coronavirus in het land, waardoor bijvoorbeeld horeca en hotels werden geraakt.