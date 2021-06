Opnieuw sterke prijsstijgingen in Nederlandse industrie

De prijzen die Nederlandse industriële bedrijven voor hun producten vragen zijn in mei met bijna 13 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Ook in april gingen de afzetprijzen hard omhoog door stijgende prijzen voor grondstoffen als olie. Dat komt doordat de wereldeconomie snel herstelt van de gevolgen van de coronapandemie, waardoor de vraag aantrekt maar het aanbod nogal eens achterblijft.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat de afzetprijzen in de industrie vorige maand met 12,9 procent omhoog gingen. In april ging het ook al om een stijging van ruim 12 procent.

De ontwikkeling van de prijzen in de industrie hangt nauw samen met die voor ruwe aardolie. Volgens het statistiekbureau kostte een vat Brentolie in mei 88 procent meer dan in dezelfde maand in 2020, toen de olieprijzen nog zwaar onder druk stonden door de coronacrisis. De prijzen in de olie-industrie en chemische industrie, die veel olie verbruikt, stegen dan ook met respectievelijk 73,9 procent en 35,8 procent.