Trump brengt bezoek aan zuidgrens VS

Het aantal migranten dat over land de grens met de VS is overgestoken, is op het hoogste niveau in twee decennia. Tussen maart en mei werden ruim een half miljoen mensen opgepakt en teruggestuurd naar Mexico, omdat ze illegaal de grens waren gepasseerd. Dit gebeurde sinds Biden de migratiebeperkingen van Trump terugdraaide.

Trump stond als president onder meer bekend om zijn strenge immigratiebeleid. Op zijn website beweert de oud-president dat Biden dat beleid ‘in enkele weken heeft veranderd in de ergste grenscrisis in de geschiedenis van de VS’. Met zijn bezoek aan de grens hoopt Trump ‘de schijnwerpers te richten op deze misdaad tegen onze staat’ en wil hij steun betuigen aan de migratiedienst en de grenswacht.

Vicepresident Kamala Harris bracht vrijdag nog een bezoek aan de zuidgrens in Texas, na kritiek dat ze dit nog niet had gedaan. Zij heeft van Biden het complexe migrantendossier onder haar hoede gekregen.