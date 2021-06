Vanaf woensdag afspraak maken voor gratis coronatest voor op reis

Wie op reis gaat, kan vanaf woensdag een afspraak inplannen voor een gratis coronatest. De testen zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen het virus, of die niet in aanmerking komen voor een herstelbewijs. In de maanden juli en augustus zijn de testen kosteloos.

Voor sommige landen is een PCR-test nodig, voor andere volstaat een sneltest. Die laatste gaat via een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gecontracteerde commerciële testlocatie. De afspraak kan gemaakt worden via een speciale webpagina van de Rijksoverheid: testenvoorjereis.nl. De uitslag volgt binnen drie uur na de testafname. Het afnemen van een PCR-test kan ook via een commerciële testlocatie. De uitslag is er binnen 24 uur. Nog niet alle commerciële testlocaties zijn woensdag aangesloten op het afsprakenportaal of de CoronaCheck-app.

De PCR-test kan verder ook bij een aantal GGD-testlocaties worden afgenomen, de uitslag is er dan binnen 26 uur. Het kan daarna nog vier uur duren voor de uitslag in de CoronaCheck-app staat. In totaal kunnen GGD’en zo’n 35.000 testen per dag voor reizigers afnemen. Dit zodat het testen voor reisdoeleinden het in kaart brengen van de virusverspreiding niet in de weg staat. Alleen mensen die een DigiD hebben kunnen terecht bij de GGD. De afspraak kan worden gemaakt via een speciaal telefoonnummer dat vanaf woensdag beschikbaar is.

Een afspraak voor een gratis coronatest kan maximaal twee weken voor de vertrekdatum worden gepland. Mensen die eerder al via een reisorganisatie een reis boekten en direct hebben betaald voor een coronatest, kunnen dat geld via hun reisorganisatie terugkrijgen.