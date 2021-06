Loket voor vijfde ronde NOW-steun sluit

Ondernemers die een aanvraag willen indienen voor de vijfde ronde van loonondersteuning via de NOW-regeling hebben daar nog tot en met deze woensdag de tijd voor. Het gaat om steun voor ondernemers die hun omzet als gevolg van de cornacrisis zagen inzakken in de periode april tot en met juni dit jaar.

Kort na de opening voor de loketten op 6 mei merkte uitkeringsinstantie UWV dat het rustiger was dan in voorgaande periodes. De voorwaarden in deze periode zijn echter dezelfde. Om in aanmerking te komen moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. De overheid vergoedt maximaal 85 procent van de loonkosten.

De meeste bedrijven die kort na de opening een aanvraag deden komen uit de horecasector. Ook de overige commerciële dienstverlening en de detailhandel waren goed vertegenwoordigd.

De aanvraagperiode duurt langer dan oorspronkelijk gepland was. Aanvankelijk zou het loket open zijn van 17 mei tot en met 13 juni.