Vertrouwen in politiek sterk gedaald, mede door toeslagenaffaire

Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is sterk gedaald. In oktober vorig jaar gaf twee derde van de mensen de regering een voldoende. Inmiddels krijgt de regering nog maar een voldoende van 46 procent, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het onderzoek Burgerperspectieven. Het vertrouwen is hiermee terug op het niveau van voor de coronapandemie.