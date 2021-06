Hitte langs Noord-Amerikaanse westkust neemt na dagen af

Maandag werden er bijvoorbeeld in Salem, een plaats in de Amerikaanse staat Oregon, nog temperaturen van 47.2 graden Celsius gemeten. Het was niet de enige recordtemperatuur. In Portland, de grootste stad van die staat, steeg het kwik die dag tot 46.1 graden.

Dinsdag werd het in Portland 32 graden en voor de rest van de week worden voor de regio vergelijkbare temperaturen verwacht. Warmer dan normaal voor de tijd van het jaar, maar niet meer zo extreem als de afgelopen dagen. De vanwege de hitte opgezette afkoelingscentra in de regio zullen desalniettemin voorlopig openblijven.

Experts stellen dat de hittegolven van de afgelopen dagen langs de westkust van Canada en de Verenigde Staten niet direct aan klimaatverandering zijn toe te schrijven. Wel ligt het voor de hand dat de wereldwijd stijgende temperaturen de komende tijd tot een toename van ongebruikelijke weerpatronen zal leiden.