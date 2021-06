Fairphone voert verkoop ‘ethische smartphones’ op en maakt winst

‘We zijn blij dat we het jaar met zwarte cijfers hebben beëindigd, ook al hebben we ons pre-Covid-verkoopdoel niet gehaald, deden we het veel beter dan verwacht’, laat directeur Eva Gouwens weten.

Fairphone verkocht bijna 95.000 telefoons, naast accessoires, modules en reserveonderdelen, vergeleken met 53.000 telefoons in 2019. Hierdoor ging een omzetstijging van 87 procent in de boeken. Precieze bedragen noemt de onderneming niet.

Afgelopen jaar lukte het Fairphone daarbij om 18 procent van zijn verkochte telefoons te compenseren door oude apparaten in te zamelen via zijn terugnameprogramma. Dit jaar stelt het bedrijf zich ten doel om nog beter te presteren. Daarnaast wordt ingezet op het verantwoord inkopen van materialen.

Het is het bedrijf er vooral om te doen om een markt te bouwen voor ethische telefoons en andere partijen in de industrie te bewegen om ook meer verantwoord te ondernemen. Ze zouden de lat hoger kunnen leggen op het gebied van duurzaamheid en eerlijke productie. ‘Om een inspirerend voorbeeld te kunnen zijn moeten we laten zien dat we financieel gezond en commercieel succesvol zijn’, legt Gouwens uit.