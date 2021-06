Spaanse regering hervat dialoog met Catalanen na de zomer

De Spaanse regering en de Catalaanse separatisten hervatten de dialoog over hun politieke conflict in de derde week van september in Barcelona. De Catalaanse premier Pere Aragonès zei dat na een eerste bezoek aan de Spaanse premier Pedro Sánchez in Madrid.

De ontmoeting tussen beide leiders kwam er bijna vier jaar na de poging tot afscheiding van Catalonië, die leidde tot de ernstigste politieke crisis in Spanje in tientallen jaren. Na een volksraadpleging riep toenmalig Catalaans premier Carles Puigdemont in 2017 de onafhankelijkheid uit, waarna politieke leiders werden opgepakt of zich genoodzaakt zagen naar het buitenland te vluchten.

In een controversiële handreiking verleenden Sanchez en zijn regering vorige week negen vooraanstaande Catalaanse separatisten gratie. Zij waren tot twaalf jaar celstraf veroordeeld voor hun poging de welvarende regio van Spanje los te krijgen. De recent verkozen Aragonès ontving de politici en activisten na hun vrijlating in gezelschap van juichende Catalanen die ‘Onafhankelijkheid’ scandeerden.

Aragonès is voorstander van een nieuw onafhankelijkheidsreferendum in de regio met 7,8 miljoen inwoners, in tegenstelling tot de regering in Madrid. Bij de gesprekken met de centrale regering komen onder meer zaken als infrastructuur, Europese fondsen en investeringen van de regering in Madrid in Catalonië aan de orde, zei de separatistische regioleider.