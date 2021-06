Veel meldingen van wateroverlast in Zuid-Limburg

Delen van Zuid-Limburg hebben dinsdagavond te maken met wateroverlast. Door het noodweer raakte een gasleiding beschadigd in de Veldhofstraat in stadsdeel Eygelshoven in Kerkrade, meldt de veiligheidsregio. Ongeveer veertig mensen worden opgevangen in een gemeenschapshuis nadat een supermarkt en een zorgcentrum in Eygelshoven uit voorzorg werden ontruimd.

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor het zuidoosten van Nederland. Vooral in Limburg komen enkele onweersbuien voor waarbij in korte tijd veel neerslag kan vallen, meer dan 50 mm per uur. In heuvelachtige gebieden zijn daardoor in de lager gelegen delen al lokaal overstromingen ontstaan, aldus het KNMI. Weeronline meldt dat op enkele plaatselijke waarneemstations meer dan 100 mm regen is gemeten.

De brandweer heeft dinsdagavond in Zuid-Limburg vier kazernes als alarmcentrales ingericht. Het gaat om de kazernes in Maastricht, Gulpen, Heerlen en Sittard. Van daaruit worden de acties tegen de wateroverlast gecoördineerd.

Windstil

Het is nagenoeg windstil, waardoor de hevige buien zich nauwelijks verplaatsten en er plaatselijk veel neerslag viel. Sommige straten zijn veranderd in snel stromende beken. Het verkeer wordt er ernstig door gehinderd, temeer omdat de riolen het op veel plaatsen niet aankunnen en straatstenen omhoog worden gedrukt, en kasseien worden meegesleurd door het snel stromende water.

Ook het treinverkeer heeft last van de vele regen. Er rijden geen treinen meer tussen Sittard en Maastricht omdat bij station Bunde het water bijna tot het perron komt, aldus een zegsman van spoorbeheerder ProRail. Ook van Heerlen naar Herzogenrath is geen treinverkeer mogelijk. Bij Eygelshoven heeft het water ballast onder het spoor weggespoeld. Arriva en NS zetten bussen in om reizigers te vervoeren.

Stevige buien

De veiligheidsregio meldt stormschade en wateroverlast door stevige buien in met name de gemeenten Landgraaf en Kerkrade. Straten in Kerkrade staan blank, in de Veldhofstraat in stadsdeel Eygelshoven sloegen de hulpdiensten groot alarm toen door weggespoelde grond een gaslek ontstond. Enexis kan de leiding pas in de loop van woensdagochtend herstellen.

In de loop van de avond worden de buien geleidelijk minder, aldus het KNMI.