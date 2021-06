Corendon gaat weer naar Turkije ondanks oranje reisadvies

De Corondon-baas benadrukt dat zijn bedrijf de situatie in Turkije uitgebreid heeft beoordeeld. Hij constateert dat er veel getest wordt op corona en dat de besmettingscijfers er goed uit zien. ‘Aan Egypte, wat voor ons normaal ook een belangrijke bestemming is, zou ik me nog niet wagen. Daar wordt veel te weinig getest’, zegt hij naar aanleiding van berichtgeving op diverse reissites.

De Nederlandse overheid raadt niet-noodzakelijke reizen naar Turkije nog steeds af. Maar volgens Van der Heijden staat dat de stap van Corendon niet in de weg. Hij geeft aan dat het aan mensen zelf is of ze willen gaan of niet. Luchtvaartmaatschappijen mogen sinds het begin van de virusuitbraak immers ook ongehinderd losse vluchten aanbieden naar oranje landen of gebieden. En dat geldt ook voor hotelboekingen bij hotelsites.

Oranje reisadvies

Bij een oranje reisadvies, moet je je wel voor vertrek terug naar Nederland laten testen en krijg je het dringende advies om bij terugkomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan. In Turkije wordt de test op afspraak afgenomen in het hotel waar je verblijft. Voor de reis- en annuleringsverzekering verandert er in de ogen van Corendon niets, behalve als sprake is van extra kosten die het gevolg zijn van coronagerelateerde situaties.

‘Eigenlijk zijn we nooit gestopt met vakanties aanbieden naar Turkije, het enige wat is veranderd is dat we ze nu ook echt uitvoeren’, legt Van der Heijden verder uit. Heel wat Nederlanders hebben afgelopen jaar ondanks de crisis toch alvast een zomervakantie naar Turkije geboekt, vertelt hij. Van die klanten kreeg Corendon afgelopen tijd de vraag of hun reis nog wel door zou gaan, gezien het oranje reisadvies. Die mensen wil de reisorganisatie met het hoogseizoen in aantocht graag duidelijkheid geven. Ze kunnen hun vakantie doorzetten, als ze dat zelf willen. Ook kunnen er weer lastminutereizen worden geboekt naar de Turkse zon.

Van der Heijden geeft aan dat Corendon in Europa wel de reisadviezen van de Nederlandse overheid blijft volgen. Een populair vakantieland als Griekenland staat nu op geel. Maar als dat land plots opnieuw op oranje zou springen, zou Corendon weer stoppen met het uitvoeren van zijn vakanties naar Griekse bestemmingen.