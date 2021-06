Rusland wijst kritiek over ‘intimidatie’ Nederlands fregat af

Gevechtsvliegtuigen hebben volgens het Russische ministerie van Defensie vorige week in de Zwarte Zee ingegrepen om te voorkomen dat het Nederlandse fregat Zr. Ms. Evertsen Russische wateren zou binnenvaren, meldt persbureau Interfax. Ze zouden daarbij op veilige afstand van het schip hebben gevlogen.

Het Nederlandse ministerie van Defensie zei eerder op dinsdag dat de Russische vliegtuigen voor ‘onveilige situaties’ hadden gezorgd bij het marineschip Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) noemde het optreden van de Russen ‘onverantwoord’.

De bewapende vliegtuigen vlogen urenlang laag over het schip en voerden schijnaanvallen uit. Ook werd de elektronische apparatuur van het fregat verstoord. Het ministerie spreekt van ‘intimidatiepraktijken’. Het incident had vorige week donderdag in de Zwarte Zee nabij de Krim plaats.