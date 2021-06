Reisbranche voorspelt ontslagen en bankroeten door stoppen steun

Reisbrancheorganisatie ANVR noemt de kabinetsmededeling dat de coronasteun voor bedrijven na het derde kwartaal gaat stoppen, een klap in het gezicht. ‘Dit is onacceptabel’, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam. Volgens hem zal het besluit leiden tot ‘veel ontslagen en veel faillissementen’ bij reisorganisaties die het nog steeds erg moeilijk hebben.

‘Een groot deel van de wereld zit nog steeds op slot’, aldus Oostdam, die ‘zeer onaangenaam verrast is’. ‘We zitten aan het begin van het herstel. Volgend jaar gaat het waarschijnlijk wel weer aardig. Maar dit jaar nog niet.’ Hij denkt dat de reissector dit jaar gemiddeld nog zo’n 60 tot 70 procent minder omzet draait dan in 2019, het laatste jaar voor de crisis. Voor veel bedrijven zou de steun van de overheid nog hard nodig zijn. Vooral reisbureaus en touroperators die zich specialiseren in verre reizen buiten Europa kunnen nu nog heel weinig.

De reissector is een van de sectoren die het hardst werd geraakt door de coronacrisis. Voor de virusuitbraak telde de sector ongeveer 20.000 medewerkers. Volgens Oostdam moest de reisbranche door de moeilijke omstandigheden al afscheid nemen van veel personeel. Nu zijn er nog tussen de 12.000 en 15.000 medewerkers over, schat hij in.