RIVM: vaccinatiebereidheid pubers en twintigers stijgt verder

Van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar wil 90 procent zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Susan van den Hof van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet dat dinsdag weten in een gesprek met journalisten. Ze is blij met het relatief hoge cijfer, omdat een hoge vaccinatiegraad belangrijk is om het virus onder de duim te houden.