‘Kroongetuige wilde maximale beloning voor zijn verklaringen’

De kroongetuige in het omvangrijke Marengo-proces heeft geprobeerd een maximale vergoeding te krijgen voor zijn verklaringen. Hij wilde meer dan Fred Ros, een van de kroongetuigen in het jarenlang slepende liquidatieproces Passage. Die zou 1,8 miljoen van justitie hebben gekregen. Dat zei advocaat Nico Meijering dinsdag tijdens een zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.