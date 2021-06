Russische ‘intimidatiepraktijken’ bij Nederlands marineschip

De bewapende vliegtuigen vlogen urenlang laag over het schip en voerden schijnaanvallen uit. Ook werd de elektronische apparatuur van het fregat verstoord. Het ministerie spreekt van ‘intimidatiepraktijken’. Het incident had vorige week donderdag in de Zwarte Zee nabij de Krim plaats.

Nederland zal zijn beklag doen bij de Russische autoriteiten, aldus Bijleveld.