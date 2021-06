Vakcentrale VCP is verrast door ‘abrupt einde’ coronasteun

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is naar eigen zeggen verrast door het kabinetsbesluit om de steunmaatregelen voor bedrijven in het vierde kwartaal stop te zetten. ‘Het zou jammer zijn als bedrijven die dankzij de steun op de been konden blijven, nu alsnog in de problemen komen en mensen moeten ontslaan’, laat VCP-voorzitter Nic van Holstein weten. Hij spreekt van een ‘abrupt einde’ van de coronasteun.

Het kabinet past het coronasteunpakket voor bedrijven iets aan, en is op dit moment niet van plan het na september nog eens te verlengen. Dat heeft te maken met de sterk verbeterde economische vooruitzichten, is dinsdagmiddag bekendgemaakt. VCP erkent dat corona op zijn retour is. Maar de onzekerheden zijn nog niet voorbij, benadrukt de organisatie achter onder meer politievakbond ACP en vakbond De Unie.

‘Het kabinet perkt nu generiek de steun in, maar het zou logischer zijn als het kabinet de voorwaarden specifiek had aangepast’, vindt Van Holstein. ‘We moeten voorkomen dat we het kind met het badwater weggooien, juist nu de economie bezig is zich te herstellen. Het zou daarom verstandig zijn als het kabinet een plan B achter de hand houdt, voor het geval het weer misgaat.’

De afrekening van de eerste periode NOW-steun loopt ook nog, dus we moeten ons niet laten meeslepen door sentiment en incidenten, betoogt de VCP-voorzitter verder. ‘Natuurlijk voelt het niet goed wanneer bedrijven die steun ontvangen hebben tegelijkertijd winsten maken. De oproep van het kabinet om steun terug te betalen wanneer het achteraf gezien niet nodig is, is daarom goed te begrijpen. Tegelijkertijd moet niet vergeten worden dat het doel van de NOW was om ontslagen te voorkomen en lonen door te betalen. Het geld is als het goed is bij de werknemers terechtgekomen.’