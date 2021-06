De Jonge: nog geen bewijs voor fraude met CoronaCheck

Er is nog geen bewijs gevonden dat dit weekend negatieve testbewijzen zijn afgegeven voor de app CoronaCheck terwijl er helemaal geen test is afgenomen. Als dat alsnog wordt vastgesteld, kan sprake zijn van valsheid in geschrifte en aangifte worden gedaan, zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdag op vragen uit de Tweede Kamer. NH Nieuws meldde dit weekend dat door problemen bij de testbedrijven met de bewijzen werd geknoeid.

De minister kijkt met tevredenheid terug op het eerste weekend dat de app op grote schaal gebruikt kon worden om plekken te bezoeken waar anderhalve meter afstand bewaren onmogelijk is. Wel erkende hij dat er het een en ander mis ging en dat dat voor sommige mensen frustrerend moet zijn geweest. Dat kwam door technische problemen met de systemen achter de app, problemen met de controles van negatieve coronatests en een hackpoging waardoor negatieve coronatests niet goed doorkwamen.

Er zijn dit weekend twee miljoen vaccinatiebewijzen afgegeven en 250.000 testbewijzen, benadrukte de minister. "In 1 procent van de gevallen" duurde het lang voor de testbewijzen werden doorgegeven, of kwamen ze helemaal niet door. "Dat is voor die ene procent echt supervervelend. En voor die ondernemers misschien nog wel meer, want die hadden gerekend op een volle hut en dat was niet zo." Toch is er volgens De Jonge geen reden om "heel somber" te zijn.

Hoewel De Jonge niet ontevreden is, verwacht hij wel dat de kinderziekten met de test- en vaccinatiebewijzen komend weekend goeddeels verholpen zijn. En ook de komende periode wordt eraan gewerkt om de systemen beetje bij beetje verder op orde te brengen, zei hij. Daarvoor is ook de Stichting Open Nederland belangrijk. Die is verantwoordelijk voor de testen waar de toegangsbewijzen op gebaseerd worden.

Achter de schermen werken de systemen achter CoronaCheck voor zover bekend naar behoren. Verder wordt geregeld dat er meer testcapaciteit komt op piekmomenten en worden de IT-systemen en de helpdesk van de stichting achter de coronatesten versterkt. Ook is de minister in gesprek met zowel de stichting als bijvoorbeeld de horeca. Er moet aan de deur beter gecontroleerd worden of mensen niet sjoemelen met hun vinkje in CoronaCheck, vooral door te checken of mensen niet ergens naar binnen willen met de toegangscode van een ander.