Veel positief geteste mensen zijn in Spanje en Portugal geweest

Opnieuw hebben honderden mensen het coronavirus mee teruggenomen van hun zomervakantie. Zeker 400 mensen die in de afgelopen week positief zijn getest, waren in de twee weken ervoor in het buitenland. De kans is groot dat ze het virus daar hebben opgelopen.

Zeker 139 positief geteste mensen zijn onlangs in Spanje geweest, blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 34,8 procent van de positief geteste reizigers. Verder heeft 17,8 procent recent een bezoek gebracht aan Portugal. In de cijfers van vorige week was ruim 40 procent in Portugal geweest en bijna 23 procent in Spanje. Nog een week eerder kwam 37 procent net uit Spanje en 26 procent uit Portugal.

De cijfers melden niet hoe ze het virus daar hebben opgelopen. Het is dus niet duidelijk of ze daar in contact zijn geweest met toeristen uit Groot-Brittannië, waar veel mensen besmet zijn geraakt met de Delta-variant (voorheen de Indiase variant). Het is ook niet bekend welke coronavariant deze toeristen hebben opgelopen.

Thuis

Uit de cijfers blijkt dat de meeste mensen nog altijd thuis besmet raken. Ongeveer de helft van de gevallen van de afgelopen week is daarop terug te voeren. In de afgelopen maanden zijn drie op de vijf mensen aangestoken door een huisgenoot.

Ook op scholen en kinderdagverblijven gaat het virus de laatste tijd weer wat vaker rond. Ruim 14 procent van de positieve tests van de afgelopen week is daarop terug te voeren. De week ervoor was het net geen 14 procent. Dat is relatief veel, want in de afgelopen maanden waren scholen en de kinderopvang de bron van 7 procent van de besmettingen.

Uit de cijfers blijkt ook dat de regels zijn versoepeld en dat mensen hun sociale leven hervatten. Zo’n 6 procent van de nieuwe gevallen komt door een feest, zoals een bruiloft of een verjaardag. Over de afgelopen maanden is dit 1,1 procent. Ook de horeca blijkt relatief vaak de plek te zijn waar mensen het virus hebben opgelopen.