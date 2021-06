Duitsland mag van Brussel Portugezen niet weren

Duitsland moet gewoon Portugese reizigers blijven toelaten, vindt de Europese Commissie. Het inreisverbod dat de regering in Berlijn heeft aangekondigd is een te zware maatregel.

De komst van reizigers uit Portugal kan inderdaad mogelijk een gevaar vormen, erkent de commissie, doordat de Delta-variant van het coronavirus er om zich heen grijpt. Duitsland kan hun vragen om een coronatest of om in quarantaine te gaan, maar niet alle Portugezen zomaar de toegang ontzeggen. De Europese Commissie heeft alle EU-landen daar nog eens per brief op gewezen, zegt een woordvoerder.

De EU-lidstaten hebben afgesproken om hun omgang met reizigers tijdens de coronapandemie zoveel mogelijk gelijk te trekken. Zo nodig kunnen ze een zogenoemde ‘noodrem’ intrappen en strenge toegangsregels invoeren, maar reizen moet mogelijk blijven, kwamen ze overeen. De Duitse maatregelen ‘lijken daarmee niet volledig te stroken’, aldus de woordvoerder.

Duitsland heeft Portugal aangemerkt als ‘virusvariantgebied’ en wil alleen nog terugkerende Duitsers toelaten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak vorige week Portugal en Griekenland aan op hun volgens haar al te gretige ontvangst van toeristen. Portugal verwelkomde te gemakkelijk vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk, waar de Delta-variant in opmars was, vond Merkel. En Griekenland zou strenger moeten zijn voor Russen. Beide landen hebben de regels inmiddels aangescherpt.