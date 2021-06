Rode Kruis: coronasituatie in Indonesië aan rand van catastrofe

‘Elke dag zien we deze Delta-variant Indonesië dichter bij de rand van een Covid-19-catastrofe brengen’, aldus Jan Gelfand, hoofd van de Indonesische delegatie van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen. Die dringt aan op een betere, wereldwijde toegang tot coronavaccins.

Nu het aantal infecties tot ongekende hoogte stijgt klinkt de roep van gezondheidswerkers om strengere coronamaatregelen steeds luider. De Indonesische minister van Volksgezondheid zou hebben aangedrongen op scherpere controles, melden bronnen aan persbureau Reuters. Ziekenhuizen in gebieden waar het virus rondwaart, waaronder de hoofdstad Jakarta, zitten vol en moeten steeds vaker nieuwe patiënten weigeren aan de poort.

Beperkingen

Indonesië hoopt via massale vaccinaties het virus te overwinnen. Maar tot nu toe hebben slechts 13,3 miljoen van de 181,5 miljoen Indonesiërs die voor inenting in aanmerking komen de vereiste twee prikken in de bovenarm gekregen. Japan heeft het land in juli twee miljoen AstraZeneca-vaccins beloofd, zei de Indonesische minister Retno Marsudi van Buitenlandse Zaken dinsdag. Tot nu toe heeft het land 104 miljoen doses ontvangen.

De Singaporese krant The Straits Times meldde dinsdag dat de Indonesische regering deze week beperkingen oplegt voor het dineren in restaurants en voor binnenlandse vliegreizen. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid die werd gevraagd om bevestiging van het nieuws zei: ‘Wacht op de officiële aankondiging.’