United Airlines bestelt honderden toestellen bij Boeing en Airbus

Luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft 270 nieuwe vliegtuigen besteld bij Boeing en Airbus. Het Amerikaanse Boeing mag tweehonderd toestellen van het type 737 MAX leveren, Airbus krijgt een order voor zeventig stuks van het type A321neo. In totaal is de bestelling van United zo’n 15 miljard dollar waard, schatten marktkenners.

De nieuwe toestellen moeten de kleinere, regionale vliegtuigen van United vervangen. Daarmee wil het bedrijf de strijd aangaan om klanten die bereid zijn te betalen voor meer ruimte tijdens hun vlucht. Dergelijke passagiers zijn goed voor een groter deel van de winsten van luchtvaartondernemingen.

Gecombineerd met eerdere bestellingen kan United meer dan vijfhonderd nieuwe vliegtuigen in zijn vloot opnemen in de komende vijf jaar. Tegelijkertijd wil United zo’n tweehonderd kleinere toestellen van de hand doen. Die vliegtuigen met rond de vijftig zitplaatsen worden nu ingezet op regionale vluchten in de Verenigde Staten. Ook zo’n honderd toestellen van de types 757-200 van Boeing en A319 en A320 van Airbus wil United niet meer gebruiken.