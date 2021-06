ING in kopgroep AEX, biotechbedrijf Vivoryon schiet omhoog

ING behoorde dinsdag tot de kopgroep in de Amsterdamse AEX-index, die wat herstel toonde na de verliesbeurt een dag eerder. De bank profiteerde van het nieuws dat grote Amerikaanse sectorgenoten weer eigen aandelen mogen inkopen en meer dividend kunnen uitkeren. Ook biotechnologiebedrijf Vivoryon werd flink hoger gezet na een licentiedeal. De snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus in veel landen zorgde wel voor enige terughoudendheid op de Europese aandelenmarkten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 733,60 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1043,74 punten. Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De Duitse DAX steeg 0,9 procent.

ING dikte 2 procent aan. Amerikaanse banken als Wells Fargo, Morgan Stanley en Bank of America gaan voor miljarden dollars aan eigen aandelen inkopen en meer dividend uitkeren om hun aandeelhouders te belonen. De stap volgt op een geslaagde stresstest van de banken, waardoor de crisisbeperkingen werden opgeheven. De Amerikaanse centrale bank legde de banken in 2020 beperkingen op om voldoende kapitaal aan te houden om grote schokken aan te kunnen.

ArcelorMittal

ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX met een winst van dik 2 procent. Analisten van Deutsche Bank schroefden het koersdoel voor de staalproducent op. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler in de AEX met een min van 0,8 procent.

Verzekeraar Aegon klom 1,1 procent dankzij een adviesverhoging door Mediobanca. AkzoNobel won 0,4 procent. De verfproducent neemt zijn Colombiaanse branchegenoot Grupo Orbis over. In de MidKap zakte fitnessketen Basic-Fit 1,2 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.

Vivoryon

Vivoryon steeg 8 procent. De biotechnoloog verwacht door een licentieovereenkomst met Simcere Pharmaceutical Group drie kwartalen langer vooruit te kunnen met zijn huidige kaspositie. De deal met Simcere richt zich op de ontwikkeling en verkoop van medicijnen tegen Alzheimer in China. Onder de deal ontvangt Vivoryon een vooruitbetaling en mogelijke mijlpaalbetalingen, die in totaal kunnen oplopen tot 565 miljoen dollar. Ook ontvangt Vivoryon royalty’s op toekomstige verkopen.

Op de lokale markt won HAL 1,9 procent. De investeerder neemt een belang van 64 procent in Pro Gamers Group, een verkoper van computerapparatuur voor gamers. Het bedrijf heeft webwinkels in onder andere Duitsland, Finland, Groot-Brittannië en Australië.

De euro was 1,1908 dollar waard, tegen 1,1930 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 72,26 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 74,19 dollar per vat.